'Perquisite a Mosca case di membri del gruppo Memorial'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Stamattina la polizia di Mosca ha effettuato perquisizioni "su larga scala" nelle case di diversi membri del gruppo per i diritti civili Memorial, vincitore del Premio Nobel per la Pace. Lo riporta il Moscow Times riprendendo l'annuncio dell'organizzazione su Telegram. Le perquisizioni sono iniziate intorno alle 7.30 ora di Mosca e si ritiene, scrive il quotidiano russo, che siano collegate a un'indagine penale avviata di recente con l'accusa di presunta "riabilitazione del nazismo" da parte del gruppo. Gli investigatori russi avevano già aperto un'indagine penale sul gruppo per gli stessi motivi all'inizio di febbraio 2022.

