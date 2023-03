Nyt, droni cinesi a Mosca per oltre12 milioni di dollari

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Cina ha venduto alla Russia droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: lo riporta il New York Times, che cita dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza.

In tutto sono una settantina i fornitori cinesi di Mosca e tra questi c'è anche una società con una filiale in Italia.

"È difficile stabilire se i droni cinesi contengano tecnologie americane che violerebbero le norme statunitensi o se siano legali", scrive l'Nyt osservando che le spedizioni "sono spesso arrivate attraverso piccoli intermediari ed esportatori".

