Media Cina, Xi invita Putin al terzo Forum Belt and Road

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi in Cina per partecipare al terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale che Pechino ha in programma di organizzare entro la fine dell'anno. Lo riporta l'agenzia Xinhua, riferendo che quando ha incontrato il premier russo Mikhail Mishustin, Xi ha detto che l'invito è stato fatto durante il suo incontro informale di ieri con il leader del Cremlino. Putin, ha ricordato il presidente cinese, ha partecipato ai due precedenti forum dedicati alla Belt and Road, la Nuova Via della Seta, lanciata da Xi a settembre 2013. (ANSA).