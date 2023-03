Cina, protesta contro Usa per transito presidente Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha presentato "una solenne" protesta agli Stati Uniti sul doppio transito della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, a Los Angeles e a New York, nell'ambito della sua missione in Guatemala e Belize, dal 29 marzo al 7 aprile.

"Ci opponiamo a ogni interazione ufficiale tra Taiwan e Usa", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, incluso il transito della "leader regionale dell'isola di Taiwan. Gli Usa sono esortati ad attuare l'impegno a non sostenere le forze secessioniste e a smettere di svuotare il principio della 'Unica Cina'". A Los Angeles Tsai dovrebbe incontrare lo speaker della Camera Kevin McCarthy. (ANSA).