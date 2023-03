Aeronautica, attivo un sistema per info ai soldati ucraini

"Ieri ho ricevuto un plauso dal capo di Aircom (comando centrale delle forze aeree Nato - ndr) perché il nostro velivolo è vicino al teatro di guerra e fornisce informazioni sul campo". Così il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Luca Goretti, in audizione alla Commissione Esteri e Difesa del Senato, spiegando: "noi virtualmente abbiamo creato un ombrello virtuale di informazione di dati per l'Ucraina. Abbiamo dato un vantaggio al popolo ucraino di poter competere alla pari con la Russia in una guerra che, anche se non sembra, è altamente tecnologica, dove ogni informazione viene mandata al soldato ucraino sul cellulare. Il potere aereo, quest'ombrello, non si vede ma esiste".