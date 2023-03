Vietnam Business Forum 2023: sostegno a green economy

(ANSA) - HANOI, 20 MAR - Si è svolto ieri ad Hanoi il Vietnam Business Forum 2023. Il primo ministro Pham Minh Chinh ha affermato che il governo vietnamita si è impegnato a creare le condizioni per un'ulteriore crescita delle imprese, in particolare nell'ambito della green economy, in modo da garantire uno sviluppo economico rapido, efficace e sostenibile per il decennio 2021-2030.

Il forum, come si legge su Vietnam Plus, ha cadenza annuale ed è organizzato in collaborazione dal ministero vietnamita per la Pianificazione e gli investimenti, la Banca mondiale, l'International Finance Corporation e la Vietnam Business Forum Alliance, come un meccanismo di dialogo tra il governo e le comunità imprenditoriali nazionali ed estere, attivo fin dal 1997.

Con un'economia che si è mantenuta stabile anche in periodo post Covid, il Vietnam ha confermato la propria attrattività nei confronti degli investimenti esteri, aumentati del 13,5% nel 2022 rispetto al 2021.

Il premier ha inoltre sottolineato che, per aumentare la competitività del Paese, verrà data attenzione alla trasparenza nell'accesso alle risorse e alla protezione dei diritti legali e degli interessi delle imprese tramite politiche concertate in termini di capitale, trasferimento tecnico e sviluppo del personale.

Il ministro della Pianificazione e degli investimenti Nguyen Chi Dung, ricordando i 400 miliardi di dollari di Pil e il tasso di crescita dell'8,02% dello scorso anno, ha evidenziato i 732 miliardi di import-export, facendo entrare il Vietnam nella lista dei primi 20 paesi nel mondo in termini di crescita commerciale.

I rappresentanti della Banca Mondiale, delle organizzazioni finanziarie internazionali e delle associazioni imprenditoriali di Europa, Stati Uniti, Repubblica di Corea, Regno Unito e Giappone si sono impegnati a sostenere il governo nella promozione della crescita verde, suggerendo al Vietnam di accelerare la transizione energetica e digitale. (ANSA).