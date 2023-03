Usa:speaker Camera, arresto Trump? nè proteste nè violenze

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - Pur avendo criticato l'inchiesta della procura di Ny contro Donald Trump per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Danel e promesso un'indagine della Camera, lo speaker Kevin McCarthy si è detto contro le proteste sollecitate via social dal tycoon. "Non penso che le persone debbano protestare, no", ha detto ad una conferenza stampa per lanciare il ritiro annuale dei repubblicani ad Orlando. "Nessuno dovrebbe farsi del male a vicenda in questo...Vogliamo calma là fuori. Non credo ci dovrebbe essere alcuna violenza (in risposta) a questo", ha aggiunto. (ANSA).