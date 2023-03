Tunisia: Tajani, servono aiuti economici in tempi rapidi

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - "Abbiamo chiesto tempi rapidi per finanziare un Paese che vive un momento difficile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles, parlando della Tunisia. "Il Commissario Paolo Gentiloni andrà presto a Tunisi per capire come l'Ue possa aiutare economicamente il Paese e i ministri degli Esteri di Portogallo e Belgio saranno nei prossimi giorni in Tunisia a nome del Consiglio. C'è non solo una questione di stabilità ma anche di flussi migratori che ci preoccupano molto, contiamo sul coraggio e la determinazione dell'Europa", ha aggiunto. (ANSA).