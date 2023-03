Tunisia: allo studio un'agenzia per gli studenti stranieri

(ANSA) - TUNISI, 20 MAR - Il governo tunisino presenterà un disegno di legge per creare un'agenzia a sostegno degli studenti stranieri. Lo ha dichiarato il ministro tunisino dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, Moncef Boukthir, in apertura della Giornata internazionale dello studente organizzata ogni anno dall'Università di Monastir, alla presenza di diversi rettori di università arabe e studenti tunisini e stranieri.

"Il testo è in via di definizione", ha detto Boukthir. "Il ministero sta cercando di attrarre più studenti stranieri, in particolare africani e a tal fine sono stati siglati accordi che coinvolgono 42 Paesi dell'Africa", ha aggiunto. "Il ministero non si oppone all'idea di aumentare il numero degli studenti di medicina stranieri, ha proseguito, ma c'è bisogno di rispettare una serie di norme per preservare il valore della laurea tunisina". L'istruzione di qualità nelle università tunisine è un obiettivo strategico, ha affermato il ministro. È in questo quadro che nel giugno 2022 è stata istituita l'Agenzia nazionale per la valutazione e l'accreditamento degli istituti di istruzione superiore e dei centri di ricerca. (ANSA).