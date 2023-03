Putin, 'reprimere i tentativi di scuotere la società'

(ANSA) - MOSCA, 20 MAR - L'obiettivo principale del nemico è scuotere dall'interno la società russa. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando a una riunione al ministero dell'Interno. Putin ha affermato che "le provocazioni, le manifestazioni di strada illegali o ogni altro tentativo di creare sconvolgimento nella società deve essere represso".

Putin è tornato a criticare aspramente Usa, Europa ed alleati per "la crisi in Ucraina, che è stata provocata e viene vigorosamente alimentata dall'Occidente: è la manifestazione più eclatante, ma non l'unica, del desiderio di mantenere il suo dominio internazionale e preservare l'ordine mondiale unipolare". Putin, in un articolo scritto per il Quotidiano del Popolo (la voce del Partito comunista cinese) in vista dell'arrivo del presidente Xi Jinping, ha accusato l'Occidente di mirare a frenare Russia e Cina, "lavorando costantemente per dividere lo spazio eurasiatico comune in una rete di club esclusivi". (ANSA).