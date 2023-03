'Nessun bimbo separato dai genitori', assicura la garante russa

"Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in istituti di assistenza. Nessuno è stato separato dai genitori". Lo ha dichiarato parlando a Soloviev Live Maria Lvova-Belova, la Garante per l'infanzia russa per la quale la Corte internazionale penale ha emesso un mandato di arresto (insieme con il presidente Vladimir Putin) con l'accusa di deportazione di minori ucraini. "Se ci sono rappresentanti legali, faremo il possibile per riunire le famiglie", ha aggiunto spiegando che oggi 15 bambini evacuati in Russia si sono riuniti ai parenti ucraini.