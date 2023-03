Iran: il ministro degli Esteri a Mosca la settimana prossima

(ANSA) - TEHERAN, 20 MAR - Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha reso noto che la prossima settimana sarà in visita ufficiale a Mosca per discutere di questioni di sicurezza nell'ambito degli sforzi dell'Iran per fermare il conflitto in Ucraina: lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim.

Riferendosi alle notizie sulla fornitura di droni alla Russia da parte dell'Iran, che sarebbero utilizzati nella guerra ucraina, Amirabdollahian ha sottolineato che l'Iran non fornisce armi a nessuna delle parti in conflitto. "Kiev dovrebbe concentrarsi sul dialogo e abbandonare le sue pretese contro Teheran", ha aggiunto.

"Nonostante le buone relazioni con Mosca, Teheran non ha riconosciuto la separazione della Crimea o di qualsiasi parte del territorio ucraino e continueremo a impegnarci per fermare la guerra", ha sottolineato Amirabdollahian. (ANSA).