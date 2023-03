Francia: Le Pen, Macron gioca con i cerini alla pompa di benzina

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - "Il governo gioca con dei cerini alla pompa di benzina": è l'avvertimento lanciato dalla capogruppo del Rassemblement National, Marine Le Pen, in riferimento alla contestata riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Alla domanda di radio RTL se non fosse preoccupata per le tensioni di piazza che in questi giorni hanno segnato l'attualità d'Oltralpe, Le Pen ha risposto: "Certo, la violenza dovrebbe preoccupare tutti ma mi trovo costretta ad osservare che ci sarebbe stato un buon modo di uscire da questa situazione con un referendum. Opzione rifiutata non solo dal governo ma anche dalla France Insoumise", ha deplorato Le Pen, aggiungendo che con il referendum proposto dal RN, ci "sarebbe stato un dibattito" e "il popolo avrebbe deciso". "Non è stato così e ora il governo gioca con dei cerini ad una pompa di benzina", ha sottolineato nel giorno cruciale delle mozioni di censura (sfiducia) contro l'esecutivo di Elisabeth Borne.

