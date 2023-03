Erdogan, danni per il sisma ammontano a 104 mld dollari

I danni causati dal terremoto che ha colpito il sud est della Turchia il 6 febbraio, dove sono morte almeno 50mila persone, ammontano a 104 miliardi di dollari. "Si stima che il costo della devastazione causata dal terremoto sia attorno ai 104 miliardi di dollari, non è possibile per una singola nazione affrontare da sola una crisi di questa dimensione", ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con un video messaggio in occasione di una Conferenza internazionale sulle donazioni per la Turchia ospitata dall'Unione europea (Ue).