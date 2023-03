Blinken, altri 350 milioni di aiuti militari a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - Gli Stati Uniti stanno autorizzando un altro pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 350 milioni di dollari: lo ha annunciato il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Questo pacchetto di assistenza militare include altre munizioni per gli Himars e Howitzers forniti dagli Stati Uniti che l'Ucraina sta usando per difendersi, così come munizioni per i veicoli di fanteria da combattimento Bradley, missili Harm, armi anticarro, imbarcazioni fluviali e altre attrezzature", ha spiegato.

