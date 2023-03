Atene ringrazia Ankara per appoggio candidatura in sede Onu

(ANSA) - ATENE, 20 MAR - Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha ringraziato il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu per "il suo importantissimo annuncio che la Turchia sosterrà e voterà a favore della candidatura della Grecia come membro non permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il 2025-26". La dichiarazione del ministro greco è avvenuta a margine dell'incontro con Cavusoglu alla Conferenza dei donatori per la Turchia e la Siria tenutasi a Bruxelles. In questa occasione, Dendias ha fatto sapere di avere informato il ministro degli Esteri turco che la Grecia sosterrà la candidatura di Ankara al Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Dendias ha infine ricordato come Cavusoglu sia stato il primo ministro straniero a chiamarlo dopo la tragedia ferroviaria di Tebi, avvenuta in Grecia il 28 febbraio scorso, per offrire le condoglianze del governo turco. (ANSA).