Usa, Biden vuole mantenere canali comunicazione aperti con Cina

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - Joe Biden vuole mantenere i canali di comunicazione aperti con la Cina. "Quando sarà il momento" Biden e il presidente Xi Jinping "si parleranno". Lo dice il portavoce del Consiglio Nazionale per la Sicurezza della Casa Bianca John Kirby in un'intervista a Fox. (ANSA).