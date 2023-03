Messico: sparatoria tra gruppo armato ed esercito, 7 morti

(ANSA) - CHILPANCINGO, 19 MAR - Almeno sette persone, tra cui due soldati, sono morti in una sparatoria dopo che un gruppo di uomini armati ha teso un'imboscata a un'unità militare nel Messico sud-occidentale: lo hanno riferito ieri le autorità.

La sparatoria è avvenuta venerdì pomeriggio nella comunità di El Pescado, in una zona montuosa dello Stato di Guerrero, già teatro di scontri tra gruppi criminali.

Un'unità militare "è stata oggetto di un attacco da parte di circa 18 civili armati a bordo di due veicoli" ed è seguita una sparatoria, ha reso noto l'esercito. Oltre alle vittime, due persone hanno riportato ferite da arma da fuoco.

Secondo le autorità locali, i criminali erano probabilmente membri de La Familia Michoacana, che in passato era uno dei cartelli della droga più potenti del Messico, ma che ha perso gran parte della sua influenza dopo la cattura dei suoi leader.

Le autorità sospettano che ci sia una faida in corso tra La Familia Michoacana e il gruppo Los Tequileros per il controllo della zona, dove entrambi si dedicano al traffico di droga, alle estorsioni e ai rapimenti. (ANSA).