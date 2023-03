Kiev, Putin di notte a Mariupol per non vedere la devastazione

Le autorità ucraine di Mariupol, città portuale sotto il controllo russo dal maggio 2022, hanno denunciato la visita del presidente russo Vladimir Putin, che hanno definito un "criminale internazionale".

"Il criminale internazionale Putin ha visitato la città occupata di Mariupol" di notte "probabilmente per non vedere alla luce del giorno la città devastata dalla sua "liberazione"", ha scritto il consiglio comunale sul suo account Telegram, riferendosi al mandato di arresto internazionale per il presidente russo.