Kiev, i russi non sono tatticamente in grado di prendere Bakhmut

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - I russi non sono tatticamente in grado di completare l'operazione per catturare Bakhmut e stanno subendo enormi perdite durante i combattimenti: lo ha assicurato Sergei Cherevaty, rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina, come riporta Ukrainska Pravda.

"Ora non sono tatticamente in grado di completare l'operazione per catturare il centro regionale ucraino di Bakhmut. Sì, ci sono battaglie molto attive, continuano ancora a effettuare diverse dozzine di attacchi per inerzia, ma subiscono enormi perdite. Il nostro comando e il nostro stato maggiore pianificano correttamente la loro difesa", ha affermato Cherevaty. (ANSA).