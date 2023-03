A causa del terremoto affonda il museo marino in Ecuador

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 MAR - Il terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter che ha provocato la morte di 14 persone in Ecuador ed una in Perù (una bambina di 4 anni), causando almeno 381 feriti, ha provocato anche l'affondamento del museo Marino di Puerto Bolívar, diventato una meta per liceali e studenti universitari appassionati dell'ambiente marino. Nelle teche dell'edificio erano custoditi 5mila reperti raccolti in mezzo secolo, oltre ad ossa di balene e delfini di 50 anni fa. Lo riporta l'online ecuadoriano Expreso. (ANSA).