Migranti: Tajani, inaccettabile scaricabarile

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "A proposito di quello che accade ogni giorno nel Mediterraneo voglio dire che la Guardia di Finanza, la Marina Militare e la Guardia Costiera hanno sempre fatto il loro dovere e non hanno mai lasciato morire nessuno e che siamo loro grati per la loro opera. È inaccettabile che venga scaricata su chi serve il Paese la responsabilità di scafisti criminali che non sapevano gestire un peschereccio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Napoli a Feuromed, il festival dell'economia euromediterranea, in merito ai recenti naufragi in mare di migranti.

"L'area del Mediterraneo vive una fase di instabilità. C'è un rischio di crisi migratorie enormi con migliaia di morti da quelle rotte, oltre che da quelle balcaniche", è quindi il rischio paventato dal ministro degli Esteri. (ANSA).