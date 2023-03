In Indonesia nuova eruzione del Monte Merapi

(ANSA) - GIACARTA, 18 MAR - Nuova eruzione in Indonesia, nella tarda serata di ieri, del Monte Merapi, uno dei vulcani più attivi al mondo, che continua a emettere cenere e lava incandescente anche oggi.

Immagini riprese dall'Osservatorio del vulcano, gestito dal governo, mostrano la lava infuocata che fuoriesce dal cratere e un'alta colonna di cenere alta circa 1,3 km.

"I residenti devono prevedere le perturbazioni dovute alle ceneri vulcaniche dell'eruzione del Monte Merapi e devono stare all'erta per il pericolo di colate di fango vulcanico, soprattutto quando piove intorno al Merapi", ha avvertito oggi l'agenzia vulcanologica indonesiana in un comunicato.

La settimana scorsa un'eruzione del vulcano ha ricoperto di cenere almeno otto villaggi circostanti. Sempre la settimana scorsa, i vulcanologi hanno reso noto che il Monte Merapi sta vivendo la sua fase più attiva dal 2021. L'ultima sua grande eruzione, nel 2010, causò la morte di oltre 300 persone e l'evacuazione di circa 280.000 residenti. (ANSA).