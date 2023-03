Gb: maxi sciopero a Pasqua nello scalo di Heathrow

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il sindacato del personale addetto alla sicurezza del terminale numero cinque dell'aeroporto londinese di Heathrow, quello della British Airways, ha indetto uno sciopero di 10 giorni - a partire dal 31 marzo prossimo - nell'ambito della vertenza in corso sui salari.

Il sindacato Unite, riporta la Bbc, ha dichiarato che oltre 1.400 dei suoi membri impiegati a Heathrow sciopereranno fino al 9 aprile, ovvero fino alla domenica di Pasqua. Lo sciopero, ha precisato il sindacato, interesserà sia gli addetti alla sicurezza del Terminal 5, sia il personale che controlla le merci in arrivo nell'aeroporto.

La Heathrow Airport Holdings ha annunciato in un comunicato che sono previsti piani di emergenza per mantenere lo scalo operativo: i passeggeri possono essere certi che l'aeroporto sarà "aperto e operativo nonostante le inutili minacce di sciopero da parte di Unite", si legge nella nota. La società ha inoltre reso noto di aver proposto "un aumento salariale del 10%, in linea con l'inflazione", ma il sindacato sostiene che l'offerta non compensa anni di congelamento dei salari e di tagli. (ANSA).