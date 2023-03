Danimarca: strappo reale, principe Joachim si trasferisce in Usa

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il principe Joachim di Danimarca si trasferirà negli Stati Uniti per lavorare presso l'ambasciata danese a Washington, a partire da settembre. Lo ha annunciato il ministero della Difesa danese, scrivono i media internazionali.

E sono in molti a collegare la 'fuga' di Joachim allo strappo di Harry e Meghan con la famiglia reale britannica. La decisione, infatti, arriva dopo che lo scorso anno la regina Margrethe sorprese tutti annunciando che avrebbe privato quattro dei suoi 8 nipoti dei loro titoli reali, e cioè i figli del principe, sesto nella linea di successione al trono danese. L'erede è il fratello maggiore Frederik che ha avuto 4 figli dalla moglie Mary Donaldson.

Sono "orgoglioso" di "avere ancora l'opportunità di rappresentare la Danimarca a livello internazionale nel settore della sicurezza e della difesa", ha detto il principe dopo l'annuncio del ministero della Difesa. "La cooperazione transatlantica è un'area ad alta priorità e sono onorato che mi abbiano trovato idoneo per questo compito", ha aggiunto a proposito del suo prossimo ruolo di addetto all'industria della difesa presso l'ambasciata danese.

Secondo l'annuncio, il principe dovrebbe prima partire da solo per poi essere raggiunto dalla moglie, la principessa Marie, e dai loro due figli, Henrik di 13 anni e Athena di 11 anni. Joachim condivide anche i figli Nikolai, 23 anni, e Felix, 20, con l'ex moglie Alexandra, contessa di Frederiksborg.

