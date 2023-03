Alleata di Trump attacca, Biden coordina arresto ex presidente

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - "Il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden si sta coordinando con i democratici della procura di New York per arrestare Donald Trump con accuse false e datate".

Lo twitta Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana alleata dell'ex presidente, sottolineando che questo è quello che "succede nei paesi comunisti per distruggere i rivali politici". (ANSA).