Il Covid è sul punto di diventare come un'influenza stagionale: lo afferma l'Oms.

Credo che stiamo arrivando al punto in cui possiamo guardare al Covid 19 allo stesso modo di un'influenza stagionale: una minaccia alla salute, un virus che continuerà a uccidere, ma che non sconvolgerà la nostra società", ha detto il direttore dell'Oms per le emergenze Michael Ryan in una conferenza stampa. "Credo che accadrà quest'anno".