Norvegia, forniremo 30-40% gas a Ue per prossimi 4-5 anni

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - "Abbiamo una intensa cooperazione con l'Ue. La Norvegia ha potuto incrementare le forniture di gas per l'Ue quest'anno, ed è nostra ambiziosa mantenere alto questo livello per i prossimi 4-5 anni. Forniremo il 30-40% di gas all'Ue e solo in questa piattaforma viene prodotto il 10% del gas consumato". Lo ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store in un punto stampa con Ursula von der Leyen e Jens Stoltenberg dalla piattaforma offshore Troll A. "Non è nostro interesse che i prezzi del gas si alzino, sia per le nostre partnership sia per i consumatori norvegesi", ha aggiunto il primo ministro di Oslo. (ANSA).