Nato 'rafforzerà protezione infrastrutture gas Norvegia'

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - "Queste infrastrutture sono impressionanti, vitali per la nostra economia e la nostra sicurezza, ma anche molto vulnerabili. Il gas norvegese ci ha aiutato a rispondere alle minacce di Putin, che voleva usare l'energia come arma: la Nato ora ha un ruolo più forte per garantire la sicurezza di queste infrastrutture e vogliamo aumentare il nostro impegno". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in Norvegia, dalla piattaforma Troll, che da sola fornisce il 10% del gas all'Europa. (ANSA).