Nato: Erdogan, sì all'adesione della Finlandia

(ANSA) - ISTANBUL, 17 MAR - "Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento" per l'adesione della Finlandia alla Nato . Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. La Finlandia ha intrapreso "azioni autentiche e concrete" riguardo alle richieste della Turchia per avviare la ratifica dei protocolli di adesione, ha aggiunto il presidente turco. (ANSA).