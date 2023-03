Israele: Blinken, le riforme hanno bisogno di consenso

(ANSA) - NIAMEY, 17 MAR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken, riferendosi alla situazione in Israele, ha detto all'Afp che le riforme hanno bisogno di "consenso". Blinken ha dichiarato che qualsiasi riforma importante necessita di "consenso", mentre Israele è stato scosso da massicce proteste contro la controversa proposta di legge del primo ministro Benyamin Netanyahu di limitare i poteri della Corte Suprema.

Raggiungere "il consenso è il modo migliore per andare avanti" nella "democrazia molto dinamica" di Israele, ha detto Blinken in un'intervista con Afp a Niamey, capitale del Niger, dove si trova in visita. (ANSA).