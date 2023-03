Germania: ok Bundestag a riduzione deputati a 630

(ANSA) - BERLINO, 17 MAR - Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma che prevede una riduzione dei deputati, che in futuro non potranno essere più di 630. La legge presentata da Spd, Verdi e Fdp ha ottenuto la maggioranza dei voti. L'opposizione, rappresentata da Cdu-Csu (in Germania chiamata Unione) e Linke ha annunciato di volerla impugnare davanti alla Corte costituzionale. Il numero è variato nel tempo: nelle ultime elezioni ne sono stati eletti 736. (ANSA).