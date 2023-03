Francia: in vendita a 31,5 milioni la villa dei Kennedy

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - E' nascosto nel verde e poco conosciuto, JFK bambino ci trascorreva le vacanze estive e oggi la proprietà di Beaumont, in Costa Azzurra vicino a Cannes, è in vendita: 31,5 milioni di euro il prezzo fissato, che comprende la bellissima villa e lo smisurato parco che la circonda.

La prestigiosa location di 1.160 metri quadrati, costruita negli anni Venti dal celebre architetto francese Jacques Couelle - ricorda oggi Le Parisien - si compone di 15 vani, fra cui 9 suites con interni raffinati e soffitti altissimi, una torre, una piscina in marmo di 20 metri, un campo da tennis e un uliveto. Il parco si estende su 18 ettari di una collina completamente ricoperta di verde. (ANSA).