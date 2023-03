Casa Bianca, tregua sarebbe ratifica delle conquiste russe

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - La Casa Bianca ha espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano in un'unica direzione. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace cinese non porterebbe ad "una pace giusta e durevole" ma sarebbe "la ratificazione della conquista russa". (ANSA).