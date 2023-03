Ucraina: media, abbattuto drone civile cinese modificato

Un drone commerciale di fabbricazione cinese modificato per scopi bellici è stato abbattuto nell'Ucraina orientale delle forze di Kiev lo scorso fine settimana: lo riporta oggi la Cnn in un articolo pubblicato in esclusiva.

Si tratta di un Mugin-5, un drone prodotto da una società cinese con sede nella città portuale di Xiamen, sulla costa orientale del Paese: il velivolo, spiegano alcuni blogger del settore, è conosciuto anche come 'drone di Alibaba', in quanto viene venduto - ad un prezzo che può arrivare fino a 15.000 dollari - sui siti web di società cinesi come Alibaba e Taobao.

Il drone in questione, che era stato modificato e dotato di armi, volava a bassa quota ed è stato abbattuto dai soldati ucraini con armi automatiche AK-47. La Mugin Limited ha confermato all'emittente americana che si tratta di un suo velivolo, definendo l'incidente "profondamente spiacevole".

Nella notte tra venerdì e sabato, il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) aveva riferito all'emittente che i suoi agenti basati nel territorio controllato dai russi li hanno avvisati del lancio di un drone diretto verso un obiettivo ucraino. L'Sbu aveva quindi dato l'allarme alle unità militari basate nell'Ucraina orientale, vicino alla città di Sloviansk, e il drone è stato abbattuto dai soldati della 111ma Brigata delle Forze di Difesa Territoriale ucraine.

Si tratta dell'ultimo esempio di un drone civile riadattato e armato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un segno del rapido cambiamento dei modelli di guerra, osserva la Cnn. (ANSA).