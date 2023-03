Tajani, la Bce non si sta muovendo nella giusta direzione

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nella crisi, innescata dalla guerra in Ucraina, la reazione dell'Ue "ha avuto chiari-scuri: ha messo un tetto al prezzo del gas per battere l'inflazione e da questo punto di vista l'Ue ha battuto un colpo ma secondo me l'Ue della moneta, mi riferisco alla Bce, non si sta muovendo nella giusta direzione, anche se oggi c'è stato un inizio di ripensamento. A nostro giudizio non è un buon modo di affrontare l'inflazione".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum Ansa-Pe.