Russia:fermato l'oppositore ed ex sindaco di Yekaterinburg

(ANSA) - MOSCA, 16 MAR - È stato fermato l'oppositore russo Yevgeny Roizman, ex sindaco di Yekaterinburg: lo riportano le agenzie russe. L'avvocato Idamzhapov - sentito dalla Tass - afferma che il motivo sia la condivisione di un post su VKontakte ma che il dissidente non sarebbe in realtà coinvolto nel caso "perché non ha mai avuto una propria pagina sul social". Secondo alcuni media, il post condiviso era della fondazione di Navalny. Roizman era stato fermato in estate e poi rilasciato in attesa di giudizio e rischia diversi anni di reclusione per "discredito" dell'esercito per una nuova legge bavaglio che vieta di fatto di criticare la guerra in Ucraina.

