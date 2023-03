Netanyahu, Israele è democrazia liberale viva e lo rimarrà

(ANSA) - BERLINO, 16 MAR - "Siamo una democrazia liberale e lo rimarremo". Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in conferenza stampa con Olaf Scholz in cancelleria a Berlino. "La democrazia israeliana è forte e viva e su questo non arretreremo di un millimetro", ha aggiunto.

"Ci sono critiche alla riforma della giustizia. Ma non sono giuste. Israele ha una giustizia indipendente. Ma una giustizia indipendente non è una giustizia onnipotente" ha detto Netanyahu. (ANSA).