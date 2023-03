Mosca, Kiev non riconquisterà mai la Crimea

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'Ucraina non ha alcuna possibilità di riconquistare la Crimea a causa della fortificazione della regione: lo ha detto all'agenzia di stampa russa Tass il governatore della penisola annessa da Mosca nel 2014, Sergey Aksyonov, come riporta il Guardian.

"Hanno capito che non hanno alcuna possibilità di riprendere la Crimea, tenendo conto delle misure che vengono attuate per conto del presidente (Vladimir Putin, ndr) - ha detto Aksyonov -. In questa zona nulla minaccia la Crimea e i crimeani possono dormire tranquilli. Le misure sono state prese al 100% e la loro attuazione permetterà di minimizzare il più possibile i possibili danni".

Aksyonov ha poi accusato Kiev di utilizzare droni acquistati dall'Occidente per cercare di sondare le difese russe in Crimea.

