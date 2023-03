Migliaia in piazza in tutta la Grecia per sciopero generale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Migliaia di persone stanno prendendo parte a manifestazioni in tutte le maggiori città della Grecia per chiedere giustizia per le vittime dell'incidente ferroviario di due settimane fa a Tebi, presso Larissa. Circa 40.000 persone - riferiscono i media ellenici - stanno marciando al centro di Atene, ed altre migliaia hanno invaso il centro di Salonicco.

Nel Paese è in corso uno sciopero generale che ha paralizzato tutti i trasporti, compresi i collegamenti con le isole. La mobilitazione è stata organizzata da sindacati, partiti e movimenti della sinistra. Moltissimi gli studenti in piazza: gran parte delle 57 vittime del catastrofico incidente - causato da strutture e personale inadeguati - erano universitari.

La polizia è schierata massicciamente nella centrale piazza ateniese di Syntagma, sulla quale si affaccia il parlamento, e attorno agli uffici della società Hellenic Train a via Petmeza, verso i quali punta la parte della manifestazione guidata dal movimento Pame. (ANSA).