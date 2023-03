Kiev, estranei a incendio Rostov ma guardiamo con piacere

(ANSA) - MOSCA, 16 MAR - Kiev nega di avere avuto alcun ruolo nell'incendio avvenuto oggi in un edificio dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Rostov, nella regione russa confinante con l'Ucraina, ma afferma di "guardare con piacere" a incidenti come questo nella Federazione Russa. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale Mikhaylo Podolyak. "Ogni edificio dell'Fsb che brucia o esplode in Russia, particolarmente nella regione di Rostov - afferma Podolyak -, è una manifestazione di panico, di indebolimento del potere e della transizione della Federazione Russa verso un grande conflitto interno. L'Ucraina non interferisce, ma guarda con piacere". (ANSA).