Governo Gb raggiunge accordo con i sindacati della sanità

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Il governo conservatore ha raggiunto un accordo coi sindacati della sanità in Inghilterra che rappresentano diverse categorie, inclusi gli infermieri e gli addetti alle ambulanze, dopo aver presentato una nuova offerta salariale. E' ora previsto il voto degli iscritti delle union per porre fine alla lunga vertenza in corso nell'Nhs, il servizio sanitario pubblico.

L'offerta, come ha sottolineato il ministro della Sanità Stephen Barclay, prevede un aumento di stipendio del 5% a partire da aprile e un pagamento una tantum di almeno 1.655 sterline per integrare la retribuzione dell'anno precedente.

