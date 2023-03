Giappone-Corea Sud: sì a ripresa della 'shuttle diplomacy'

- Il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sud-coreano Yook Sul Yeol si sono accordati su una ripresa delle reciproche visite nei due Paesi, e in modo più frequente: quella che in gergo colloquiale è stata definita dai media il nuovo avvio della "shuttle diplomacy". Nel corso di una riunione con la controparte a Tokyo, il premier nipponico si è detto contento di iniziare un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali tra i due paesi vicini. La visite dei rispettivi capi di stato nelle due nazioni erano state sospese per 12 anni a causa del deteriorarsi dei rapporti diplomatici a fronte delle numerose dispute tra le precedenti amministrazioni, in primo luogo le divergenze sulla memoria storica riguardanti l'occupazione coloniale della Penisola coreana, e le controversie sui risarcimenti per i crimini di guerra commessi dall'esercito imperiale. (ANSA).