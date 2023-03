Bbc, Londra mette al bando Tik-Tok dai telefoni governativi

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Il governo Tory britannico di Rishi Sunak ha deciso la messa al bando del social network Tik-Tok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione Ue e da più di metà degli Stati degli Usa. E' quanto riporta la Bbc anticipando una comunicazione attesa in Parlamento da parte del ministro Oliver Dowden. (ANSA).