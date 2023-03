Afghanistan, la missione Onu è stata estesa di un anno

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha rinnovato per un anno, sino al 17 marzo 2024, la missione in Afghanistan (Unama), chiedendo anche al segretario generale Guterres un rapporto su come la comunità internazionale può continuare il suo lavoro nel paese governato dai talebani.

Una risoluzione adottata all'unanimità dal Consiglio "sottolinea l'importanza cruciale di mantenere la presenza di Unama" e delle agenzie Onu nel Paese dove i talebani sono tornati al potere nell'agosto 2021, ribadendo l'importante ruolo delle Nazioni Unite per "promuovere la pace e la stabilità" nel Paese.

Tuttavia, una seconda risoluzione adottata all'unanimità chiede a Guterres di effettuare una "valutazione indipendente" entro il 17 novembre per fornire "raccomandazioni lungimiranti per un approccio integrato e coerente da parte di tutti gli attori politici, umanitari e dello sviluppo". (ANSA).