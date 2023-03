Ucraina: Tajani, serve prudenza per evitare lo scontro Nato-Russia

"Il rischio in un momento di grande tensione è che per un errore umano ci possa essere un incidente che provoca un'escalation. Ecco perché serve molta prudenza per chi è impegnato ai confini della Nato, ma anche nei confronti dei piloti russi. Bisogna evitare uno scontro diretto, anche se isolato, tra la Nato e la Russia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a Sky tg24, dopo che un drone americano è caduto sul Mar Nero nella collisione con un jet russo.