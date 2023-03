Parigi, incidenti al corteo contro la riforma delle pensioni

Tensione e momenti di paura nel corteo di protesta a Parigi per l'ottava giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, che sta procedendo velocemente in queste ore in Parlamento. Dopo aver percorso Monparnasse, all'arrivo davanti a Port Royal, da elementi "black bloc" è partito un nutrito lancio di oggetti contro la polizia, che ha risposto con cariche. Paura da parte della stragrande maggioranza, pacifica, dei manifestanti.

Appena prima della partenza da Invalides della manifestazione parigina, una delle 200 organizzate dai sindacati per l'8/a giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, la CMP, Commissione mista paritaria incaricata di un compromesso sul testo finale da presentare domani alle Camere, ha votato con una maggioranza di 10 su 14 componenti l'articolo 7 che aumenta da 62 a 64 anni l'età minima per lasciare il lavoro. "E' una vergogna - ha twittato la componente della commissione Mathilde Panot, capogruppo all'Assemblée Nationale de La France Insoumise - 10 parlamentari votano a porte chiuse 2 anni di galera per tutta la popolazione francese.