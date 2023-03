Mattarella: collaborazione tra Italia-Kenya sempre più intensa

Prosegue la visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Kenya di tre giorni. Si tratta dell'ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell'Africa sub-sahariana. E' infatti la sua quinta missione nell'area da quando è presidente della Repubblica.



"La ricerca nello spazio si svolge in un "clima collaborazione e non di conflittualità tra gli stati della terra". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Malindi dove sta visitando il centro spaziale "Luigi Broglio". Questa è, ha aggiunto, "una palestra di grande collaborazione" ed è "significativo e affascinante che si coltivi da uno dei posti più affascinanti della terra".



Questo centro è "un segno dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Kenya, una collaborazione che diventa sempre più intensa". Lo ha detto il presidente parlando da Malindi dove è stato ricevuto dal ministro della Difesa del Kenya Aden Bare Duale. "Le attività di ricerca e conoscenza sullo spazio cominciano ad essere avanzate" e il piano di ricerca è nato per essere "collaborativo, senza conflitti". Oggi questo centro svolge un'attività di "estrema importanza", ha detto ancora Mattarella che in serata farà rientro a Nairobi.





Il programma della visita

Ore 10.00 MALINDI - Centro Spaziale “Luigi Broglio”

Ore 17.00 NAIROBI - Residenza dell’Ambasciatore - incontro del Signor Presidente della Repubblica con la collettività italiana in Kenya.

