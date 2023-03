Isw, incidente drone Usa-jet russo non causerà conflitto diretto

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L''incidente tra il drone americano e il jet russo nel Mar Nero non causerà un conflitto diretto tra Stati Uniti e Russia. Ne sono convinti gli analisti dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw).

"Le forze russe - afferma Isw - hanno usato per decenni tattiche intimidatorie contro aerei e navi americani e alleati in numerosi teatri, il che non ha portato a conflitti".

L'Istituto osserva che i presidenti degli Stati Uniti e della Federazione Russa hanno completa libertà di scelta per quanto riguarda la risposta, e tali incidenti non sono diventati automaticamente la ragione dell'escalation del confronto tra i Paesi. "Dato che il presidente Joe Biden ha ripetutamente parlato del desiderio di evitare un conflitto diretto tra le forze armate statunitensi e la Federazione Russa, e il Cremlino ha chiaramente e ripetutamente dimostrato la sua riluttanza a iniziare una guerra con la Nato, non c'è motivo di credere che tali incidenti possono portare a una pericolosa escalation", hanno riassunto gli analisti americani. (ANSA).