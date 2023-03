Iran: scarcerata dopo 4 anni l'attivista Sepideh Gholian

L'attivista iraniana Sepideh Gholian è stata scarcerata dopo circa quattro anni e sette mesi di detenzione. Lo ha annunciato lei stessa su Twitter pubblicando un video in cui la si vede gridare di gioia per la strada senza il velo, obbligatorio in pubblico per le donne nella Repubblica islamica. "Questa volta sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran", ha scritto. La 28enne era stata arrestata nel 2018 durante una protesta sindacale e, dopo essere stata rilasciata su cauzione, aveva denunciato torture e abusi subiti in prigione. Nel 2019 era stata nuovamente incarcerata. (ANSA).